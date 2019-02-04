До наступного парламенту можуть пройти шість політичних сил

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

За дев'ять місяців до вибрів лідирують Батьківщина, Слуга народу, БПП, За життя, Громадянська позиція і Радикальна партія

У разі дострокових парламентських виборів подолати 5%-вий бар'єр та пройти до Верховної ради мають шанси шість політичних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на велике опитування чотирьох дослідницьких центрів, проведене наприкінці січня 2019 року.

Згідно з опитуванням, до трійки лідерів входять партія "Батьківщина", яку готові підтримати 21,2% опитаних, які вже визначилися з вибором і мають намір голосувати, партія "Слуга народу" - 19,0%, "Блок Петра Порошенка Солідарність" - 13,0%.

Далі йдуть партії "Опозиційна платформа "За життя" - 10,5%, "Громадянська позиція" - 8,6%, "Радикальна партія" - 6,5%.

Також певні шанси на подолання виборчого бар’єру має партія "Самопоміч (3,8%).

Спільне опитування провели Центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременко, компанія "Інфо Сапієнс" і Соціологічна група "Рейтинг" 19 - 30 січня 2019 року серед 10 000 респондентів у всіх областях України за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки: не більше 1,0%.

Нагадаємо, чергові парламентські вибори повинні пройти в жовтні 2019 року. Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенка" проголосували 21,81% громадян, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" - 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 7,44%, "Батьківщина" - 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування чотирьох дослідницьких центрів, трійку лідерів у рейтингу кандидатів у президенти очолюють Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.