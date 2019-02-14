У Верховну раду можуть пройти шість партій

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг політичних партій оприлюднив КМІС

На дострокових парламентських виборах подолати 5%-ний бар'єр і пройти до Верховної ради мають шанси шість політичних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС, проведеного на початку лютого 2019.

Згідно з опитуванням, у трійку лідерів входять партія "Слуга народу", за яку готові проголосувати 24,6% респондентів, які вже визначилися з вибором і мають намір голосувати. Партію "Батьківщина" підтримують 18%, партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 14,2%.

Далі йдуть партії "Опозиційна платформа "За життя" - 10,3%, "Громадянська позиція" - 6,3% і "Радикальна партія" - 6,2%.

Також певні шанси на подолання виборчого бар'єру, має партія "Самопоміч" (3,7%).

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 31 січня - 10 лютого 2019 року серед 2007 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке провели центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременка, компанія "Інфо Сапієнс" і Соціологічна група "Рейтинг" 19 - 30 січня 2019 року, подолати 5%-ний бар'єр і пройти до Верховної ради мають шанси шість політичних сил.

Зазначимо, що за даними опитування КМІС, проведеного на початку лютого 2019 року, рейтингу кандидатів у президенти перші місця займають Володимир Зеленський (26,9%), Петро Порошенко (17,7%), і Юлія Тимошенко (15,8%).

Нагадаємо, чергові парламентські вибори повинні пройти в жовтні 2019 року. Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенка" проголосували 21,81%, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" - 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 7,44%, "Батьківщина" - 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.