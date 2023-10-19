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Верховный суд оставил без движения жалобу Parimatch к РБК-Украина из-за расследования его связей с Россией

Фото: Верховный суд оставил без движения жалобу Parimatch к РБК-Украина из-за расследования его связей с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховный суд в составе Кассационного хозяйственного суда оставил без движения иск кипрских компаний Риллиус Холдинг Лимитед и БТБ Бетлаб Холдингс ЛТД, называющих себя правообладателями бренда Parimatch, к РБК-Украина из-за расследования связей со страной-агрессором Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение суда.

Как известно, в конце июля этого года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал компаниям Риллиус Холдинг Лимитед и БТБ Бетлаб Холдингс ЛТД в удовлетворении иска о признании недостоверной информацией о том, что Parimatch продолжает работать в России.

Не согласившись с этим решением, кипрские компании подали жалобы в Кассационный хозяйственный суд, однако суд оставил эти жалобы без движения, поскольку они не указали конкретное основание для обжалования судебного решения и нормы права (пункт, часть, статья), которые на них мнение, Северный апелляционный хозяйственный суд неправильно применял.

Вместо этого в жалобе приведен перечень решений Верховного Суда по разным делам об опровержении недостоверной информации, однако эти решения не объясняют, каким образом апелляционная инстанция ничего не учла в применении норм права при разрешении спора.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

Ранее по запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с фирмами, попавшими под украинские санкции.

Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

Напомним, суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.

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Верховный судParimatchРоссийская Федерация