Верховный Суд отклонил апелляцию по отмене санкций против гражданина РФ: подробности
Большая палата Верховного Суда отказала гражданину РФ Арби Каимову в рассмотрении иска относительно указа президента Украины, которым в 2021 году к нему были применены санкции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление в Едином реестре судебных решений.
Санкции против гражданина РФ
Каимов Арби Джамалдинович, уроженец Чеченской Республики, обжаловал Указ Президента №203/2021, которым было введено в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении лиц, связанных с криминальным миром.
Его фамилия была указана в списке как одного из более шестисот фигурантов, которых в Украине признали "ворами в законе" или иностранными криминальными авторитетами. Отмечается, что санкции против Каимова были применены именно к нему как части более широкого списка.
Согласно материалам дела, Каимов узнал о применении санкций еще в мае 2021 года и подал первый иск через месяц, но дело было закрыто в 2024 году из-за его повторной неявки на заседание без уважительных причин.
Второй иск он подал только в марте 2025-го, то есть после истечения шестимесячного срока, определенного законом.
Верховный Суд поставил точку в деле
В апелляционной жалобе, поданной через адвоката Александра Литинского, истец утверждал, что причины пропуска срока уважительны, и ссылался возможность повторного обращения после устранения оснований для оставления предыдущего иска без рассмотрения.
Он также указывал на нарушение права на доступ к правосудию и противоречие принципам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Тем не менее, Большая палата Верховного Суда не согласилась с этими аргументами.
Суд отметил, что пропуск срока был следствием недобросовестного поведения самого истца, не являвшегося на заседание. Ограничение сроков обращения в суд, по позиции судей, не нарушает права на справедливый суд, а обеспечивает правовую определенность.
Ссылаясь на практику ЕСПЧ (дела "Мушта против Украины" и "Пономарев против Украины"), суд указал, что ограничения сроков допустимы, если они пропорциональны и не препятствуют использованию имеющихся средств защиты.