Верховный суд окончательно подтвердил правдивость расследования о связях Parimatch с Россией после начала войны

Решение вынесено 6 февраля 2024 года. Оно является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Тем самым Верховный Суд подтвердил правдивость журналистского расследование, в котором были обнаружены доказательства связи подсанкционного букмекера со страной-агрессором после 24.02.2022.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

Ранее по запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с фирмами, попавшими под украинские санкции.

Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

Напомним, судебный процесс между аффилированными с Parimatch компаниями Rillius Holding Limited, BTB Betlab Holdings и РБК-Украина длился с августа 2022 года, после того как было обнародовано расследование.

В апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.