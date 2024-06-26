Верховный суд не будет браться за некоторые дела по алиментам и их взысканию: что изменилось

Основное о проекте закона

Проект закона №11026 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) и Кодекс административного судопроизводства Украины (КАСУ) о гарантировании права на судебную защиту в малозначительных спорах был зарегистрирован в Верховной Раде 19 февраля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Максим Дырдин, Владимир Ватрас, Игорь Васильев, Игорь Фрис, Денис Маслов, Валерий Божик и Сергей Швец.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правовой политики под руководством Дениса Маслова.

Проект закона №11026 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

19 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект во втором чтении и приняла его в целом 296 голосами.

24 июня документ был направлен на подпись президенту.

Цель законопроекта

Согласно пояснительной записке, проект закона №11026 был разработан с целью:

исполнение решения Конституционного суда Украины (КСУ) №10-р(II)/2023 от 22 ноября 2023 года

обеспечения эффективности осуществления гражданского и административного судопроизводства

гарантирования права на судебную защиту в малозначительных спорах

В решении КСУ говорится, что установление в процессуальном законе размера цены иска (как критерия для отнесения дела к категории малозначительных) должно быть основано на принципиальных соразмерностях.

Это обязало государство определить такой размер цены иска, который не будет чрезмерным и не обезобразит понимание дела как малозначимого для личности.

Исходя из этого, документ предлагает привести некоторые нормы ГПК и КАСУ в соответствие с Конституцией Украины (в частности, определить новые денежные границы для отнесения дел к малозначительным).

Следует отметить, что малозначительные дела в целях быстрого разрешения дела рассматриваются по правилам упрощенного искового производства, которое характеризуется:

сокращенными сроками рассмотрения

отсутствием подготовительного заседания

возможностью рассмотрения дела без уведомления сторон по имеющимся по делу материалам

Что изменится в ГПК

Законопроект №11026 предлагает внести ряд изменений в Гражданский процессуальный кодекс (изложить в новой редакции):

пункты 1, 2, 3, 5 части 6 статьи 19 ГПК

часть 5 статьи 274 ГПК

пункт 1 части 6 статьи 279 ГПК

часть 1 статьи 369 ГПК

Ниже рассмотрим, какие дела для целей ГПК станут малозначительными (исходя из предложенных парламентариями изменений).

Дела, цена иска в которых не превышает 30 размеров прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц - то есть 90 840 грн вместо ныне определенной суммы в 302,8 тыс. грн (поскольку ПМ для трудоспособных лиц по состоянию на 2024 год составляет 3028 грн).

Дела незначительной сложности признанные судом малозначительными (кроме дел, подлежащих рассмотрению только по правилам общего искового производства, и дел, цена иска в которых превышает 80 размеров ПМ - то есть 242 240 грн вместо ныне определенных 757 тыс. грн).

Дела по алиментам (если они не связаны с установлением или оспариванием отцовства/материнства):

взыскание алиментов

увеличение и уменьшение их размера

прекращение взыскания алиментов

оплата дополнительных расходов на ребенка

индексация алиментов

изменение способа их взыскания

По сравнению с действующими нормами, малозначительными станут дела:

об уменьшение размера алиментов

о прекращении их взыскания

Следовательно, решения по этим делам не подлежат обжалованию в Верховном суде.

В то же время дела о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов планируют исключить из категории малозначительных.

Дела о защите прав потребителей, цена иска в которых не превышает 60 размеров ПМ - то есть 181 680 грн вместо ныне определенных 757 тыс. грн.

Кроме того, внесенные в часть 5 статьи 274 ГПК изменения предлагают установить, что суд отказывает в рассмотрении дела по правилам упрощенного искового производства или выносит определение о рассмотрении дела по правилам общего искового производства, если:

после принятия судом к рассмотрению заявления истца был должным образом подан встречный иск или иск третьего лица с самостоятельными требованиями

по первоначальному иску произошло увеличение размера исковых требований или изменение предмета иска (и соответствующее дело не может быть рассмотрено по правилам упрощенного искового производства)

Пункт 1 части 6 статьи 279 ГПК корректируется относительно того, когда суд может отказать в удовлетворении ходатайства стороны о рассмотрении дела в судебном заседании с уведомлением сторон при одновременном существовании определенных условий.

Так, вместо условия о сумме, не превышающей 100 размеров ПМ (302,8 тыс. грн) для отказа, устанавливается, что суд может отказать, если предметом иска является взыскание денежной суммы, размер которой не превышает 30 размеров ПМ (т.е. предельная сумма уменьшается до 90 840 грн).

Исходя из этого, уменьшается и сумма в части 1 статьи 369 ГПК.

Предлагается предусмотреть, что апелляционные жалобы на решение суда по делам с ценой иска менее 30 размеров ПМ (90 840 грн вместо ныне определенных 302,8 тыс. грн), кроме тех, которые не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного искового производства, рассматриваются судом апелляционной инстанции без уведомления участников дела.

Какие изменения вносятся в КАСУ

Проект закона №11026 предлагает внести соответствующие изменения и в Кодекс административного судопроизводства Украины.

Так, в пунктах 2 и 4 части 4 статьи 12 КАСУ предусматривается, что исключительно по правилам общего искового производства рассматриваются дела по спорам:

об обжаловании решений, действий и бездействия субъекта властных полномочий - если истцом также заявлены требования о возмещении вреда причиненного такими решениями, действиями или бездействием, в сумме, превышающей 100 размеров ПМ (302 800 грн вместо определенных сейчас 1 514 000 грн)

об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств на сумму, превышающую 500 размеров ПМ (1 514 000 грн) - для юридических лиц и 80 размеров ПМ (242 200 грн) - для физических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП)

Изменится также пункт 6 части 6 статьи 12 КАСУ (насчет отношения дел к делам незначительной сложности).

Так, согласно новой редакции, делами незначительной сложности будут считаться дела по обжалованию решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, не превышающей:

100 размеров ПМ (302 800 грн) - для юридических лиц

30 размеров ПМ (90 840 грн) - для физических лиц и ФЛП

В пунктах 2 и 4 части 4 статьи 257 КАСУ устанавливается, что по правилам упрощенного искового производства не могут быть рассмотрены дела по спорам:

об обжаловании решений, действий и бездействия субъекта властных полномочий - если истцом также заявлены требования о возмещении ущерба, причиненного такими решениями, действиями или бездействием (на сумму, превышающую 100 размеров ПМ - 302 800 грн)

об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств на сумму, превышающую 500 размеров ПМ (1 514 000 грн) - для юридических лиц и 100 размеров ПМ (302 800 грн) - для физических лиц и ФЛП

Кроме того, часть 4 статьи 257 КАСУ дополняется пунктами 5 и 6 о том, что по правилам упрощенного искового производства не могут быть рассмотрены дела по спорам:

по поводу обжалования решений Национальной комиссии по реабилитации в правоотношениях, возникших на основании ЗУ "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов"

об обжаловании индивидуальных актов Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, решений Кабинета министров (определенных частью 1 статьи 266-1 КАСУ)

В заключение, в пункте 4 части 1 статьи 263 КАСУ устанавливается, что суд рассматривает по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела (в письменном производстве) дела о взыскании денежных сумм, основанных на решениях субъекта властных полномочий, в отношении которых завершился установленный этим Кодексом срок обжалования и сумма которых не превышает: