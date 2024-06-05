Бонус развода. При каких условиях мужчины могут требовать алименты от бывших жен

Украинское законодательство предусматривает, что после развода экс-супруги могут потребовать взыскания алиментов с бывшего партнера. Это право распространяется как на женщин, так и на мужчин. Но такие выплаты назначаются при определенных условиях.

О том, когда экс-партнеры могут потребовать выплату алиментов на собственное содержание, РБК-Украина рассказала управляющий партнер Адвокатского объединения "Мациевские и Партнеры" Ирина Мациевская.

В каком случае стягивают алименты

Мужчина, который является нетрудоспособным из-за инвалидности, имеет право на взыскание алиментов с жены, если такая нетрудоспособность у него возникла во время пребывания в браке или по истечении одного года после развода - в этом случае если инвалидность возникла вследствие неправомерных действий экс-жены против него. При аналогичных обстоятельствах женщина также может потребовать выплаты от экс-супруга.

"Алименты на содержание другого супруга взимаются в судебном порядке при условии, что бывшая жена имеет материальную возможность оказывать такую помощь, мужу/бывшему мужу", - объясняет Мациевская.

Право на содержание коррелируется с возможностью другого из супругов оказывать такую материальную помощь. Вопрос взыскания алиментов на содержание другого супруга решается в судебном порядке в исковом производстве.

В своем иске муж должен доказать, что он нуждается в содержании, нетрудоспособен, а жена имеет материальную возможность предоставлять такое содержание.

"Закон говорит о нетрудоспособности, подкрепленной выводами соответствующих медицинских органов. Однако таких случаев в моей практике не было", - говорит Мациевская.

Когда женщина может претендовать на алименты

Юрист отмечает, что случаются дела подобного направления, когда жена взимает с бывшего мужа алименты на собственное содержание при уходе за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

"Это похожая категория требований - право на содержание имеет жена после рождения ребенка до достижения его 3-летнего возраста. Однако алименты на содержание жены в этом случае взимаются только, если у мужчины есть материальная возможность их платить", - объясняет юрист.