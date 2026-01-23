RU

В Верховной Раде появится новый народный депутат: что о нем известно

Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины. Он заменит в Раде Александра Кабанова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦИК.

Решение ЦИК было принято после получения официального документа от парламента о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги народа" Александра Кабанова, который умер 14 января.

Для регистрации народным депутатом Украины Сергей Карабута должен подать в ЦИК определенные законом документы не позднее чем на двадцатый день. После этого ЦИК примет соответствующее решение не позднее чем на пятый день со дня их получения.

Что касается известно о Карабуте

Сергей Карабута родился 3 января 1983 года в Киеве. В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.

Фото: Сергей Карабута (facebook.com sergey.karabuta)

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме того, он был руководителем Киевского филиала ООО "Компания путешествия".

В 2019 году Карабута баллотировался в Верховную Раду девятого созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке), как беспартийный.

 

Напомним, 14 января стало известно о смерти народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова.

Отметим, ЦИК предлагает установить в Украине шестимесячный срок между завершением действия военного положения и началом избирательного процесса во время проведения выборов.

Подробнее о вопросах избирательного процесса - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

