В Верховной Раде появится новый народный депутат: что о нем известно

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины. Он заменит в Раде Александра Кабанова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦИК.
Решение ЦИК было принято после получения официального документа от парламента о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги народа" Александра Кабанова, который умер 14 января.
Для регистрации народным депутатом Украины Сергей Карабута должен подать в ЦИК определенные законом документы не позднее чем на двадцатый день. После этого ЦИК примет соответствующее решение не позднее чем на пятый день со дня их получения.
Сергей Карабута родился 3 января 1983 года в Киеве. В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.
В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме того, он был руководителем Киевского филиала ООО "Компания путешествия".
В 2019 году Карабута баллотировался в Верховную Раду девятого созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке), как беспартийный.
Напомним, 14 января стало известно о смерти народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова.
Отметим, ЦИК предлагает установить в Украине шестимесячный срок между завершением действия военного положения и началом избирательного процесса во время проведения выборов.
