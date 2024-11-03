Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на израильскую атаку

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на нападения на Иран и его союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Хаменеи выступил с заявлением на фоне все более распространенных угроз со стороны иранских официальных лиц нанести еще один удар по Израилю после его атаки на Исламскую Республику 26 октября, в результате которой были поражены военные базы и другие объекты, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек.

"Враги, будь то сионистский режим или Соединенные Штаты Америки, обязательно получат сокрушительный ответ на то, что они делают с Ираном, иранским народом и фронтом сопротивления», — заявил Хаменеи в видеообращении, опубликованном иранскими государственными СМИ.

Верховный лидер не уточнил ни время предполагаемой атаки, ни ее масштаб.

Удар Израиля по Ирану и ответ на него