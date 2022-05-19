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Воєнний стан в Україні продовжать ще на 3 місяці: стало відомо, чому

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Київ, Четвер 19 травня 2022 10:48
Воєнний стан в Україні продовжать ще на 3 місяці: стало відомо, чому Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Воєнний стан в Україні продовжать одразу на три місяці. Оскільки будь-який контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського, якого цитує прес-служба "Слуги народу".

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ - це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - пояснив Веніславський.

Він зазначив, є ще і юридична складова такого рішення. Так, коли президент вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

"Ми двічі продовжували цей режим і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто скасуємо воєнний стан", - резюмував Веніславський.

Воєнний стан продовжать до 23 серпня

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський запропонував 25 травня продовжити термін дії воєнного стану в країні на 90 діб. Таким чином, він може тривати до 23 серпня.

Окрім того, Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації. Через агресію РФ її теж планують продовжити з 25 травня ще на 90 діб.

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