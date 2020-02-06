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Верховна рада продовжила пленарне засідання до 19:30

Новини » Політика     06.02.2020 - 13:15
Верховна рада продовжила пленарне засідання до 19:30
Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)

За пропозицію проголосували 226 нардепів

Верховна рада України продовжила пленарне засідання до 19:30 четверга, 6 лютого. Про це оголосив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За таку пропозицію проголосували 226 парламентарів.

Підкреслимо, що спочатку звучала пропозиція продовжити засідання до 20:00, проте його підтримали лише 222 нардепа. Після цього на трибуні ВР, яка заблокована кількома політичними силами, сталася бійка, однак бійки не було.

Проте згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував працювати до 19:30, і ця пропозиція вже була підтримана мінімально необхідною кількістю голосів нардепів.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні парламент буде розглядати законопроект про ринок землі. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамии, на даний момент в Раді є 226 голосів за законопроект.

Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній раді через запланованого розгляду закону про ринок землі біля трибуни сталася бійка за участю кількох народних депутатів. Фракції ОПЗЖ і "Батьківщини" намагалися заблокувати трибуну і президію.

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Новини України Верховна Радапленарное заседаниеРуслан Стефанчук
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