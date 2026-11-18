Украинские чиновники должны декларировать криптовалюту наравне с другим имуществом. В декларации следует указать не только название цифрового актива, но и точное количество монет, дату приобретения и его стоимость в гривнах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минюста .

Какую криптовалюту нужно декларировать

Обязанность декларировать криптовалюту предусматривает закон Украины "О предотвращении коррупции". Это касается виртуальных активов, принадлежащих чиновнику или членам его семьи на праве собственности по состоянию на последний день отчетного периода.

Сведения о криптовалюте следует вносить в раздел 10 "Нематериальные активы".

При заполнении декларации необходимо:

выбрать название криптовалюты из предложенного перечня;

если нужного названия нет, выбрать пункт "Другое" и указать полное и сокращенное название актива;

указать точное количество токенов или коинов по состоянию на конец отчетного периода. Округлить ее нельзя.

Для подтверждения количества криптовалют и истории операций рекомендуют хранить отчеты по криптовалютным биржам или фиксировать состояние личного электронного кошелька.

Как оценить криптовалюту

Отдельно декларантам следует указать дату приобретения и стоимость актива.

Если определенный вид криптовалюты покупали несколькими операциями в разные даты, в соответствующем поле указывается дата последней трансакции по приобретению этого актива.

Стоимость криптовалюты в декларации указывают в гривнах. Ее определяют по фактическим затратам на приобретение актива путем перевода средств с банковского счета.

Когда продажа крипты становится доходом

Операции с криптовалютой могут также отображаться в других разделах декларации.

В частности, деньги, полученные от продажи криптовалюты, считаются доходом. Их следует указывать в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки".

Кроме того, в разделе 14 "Расходы и сделки субъекта декларирования" следует указывать разовые расходы на приобретение криптовалюты, если они превышают 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января отчетного года.

Подробнее о порядке декларирования криптовалюты, определении ее стоимости и дате приобретения можно прочитать в разъяснении НАПК.