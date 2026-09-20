В Верховной Раде возразили, что депутаты ушли на 26-дневные "каникулы"

Несмотря на 26-дневный перерыв в пленарных заседаниях, работа парламента не останавливается - депутаты продолжают работать в комитетах, рабочих группах и специальных комиссиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ и пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

В пресс-службе парламента заявили: слухи о "каникулах" и "перерыве" активно распространяются, хотя на самом деле Верховная Рада продолжает функционировать - просто не в формате заседаний в зале.

По словам парламента, кроме пленарных заседаний, народные избранники:

рассматривают законопроекты и принимают решение в комитетах;

прорабатывают поправки и тексты законопроектов в рабочих группах;

участвуют в парламентских слушаниях;

работают во временных следственных и специальных комиссиях;

готовятся к дальнейшему рассмотрению вопросов во фракциях и депутатских группах.

В Раде подытожили: несмотря на отсутствие пленарных заседаний, работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп и фракций не останавливается ни на день.