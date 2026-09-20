В Верховной Раде возразили, что депутаты ушли на 26-дневные "каникулы"
Несмотря на 26-дневный перерыв в пленарных заседаниях, работа парламента не останавливается - депутаты продолжают работать в комитетах, рабочих группах и специальных комиссиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ и пресс-службу Аппарата Верховной Рады.
В пресс-службе парламента заявили: слухи о "каникулах" и "перерыве" активно распространяются, хотя на самом деле Верховная Рада продолжает функционировать - просто не в формате заседаний в зале.
По словам парламента, кроме пленарных заседаний, народные избранники:
- рассматривают законопроекты и принимают решение в комитетах;
- прорабатывают поправки и тексты законопроектов в рабочих группах;
- участвуют в парламентских слушаниях;
- работают во временных следственных и специальных комиссиях;
- готовятся к дальнейшему рассмотрению вопросов во фракциях и депутатских группах.
В Раде подытожили: несмотря на отсутствие пленарных заседаний, работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп и фракций не останавливается ни на день.
Напомним, в течение дня в медиа распространялась информация о том, что депутаты ушли на большой перерыв - речь шла о 26-дневной паузе в работе Верховной Рады, с 17 сентября по 13 октября.
Напомним, в Раде ранее заявляли о "плане Б" на случай уничтожения здания парламента - Верховная Рада предусмотрела в бюджете средства на обустройство резервного пункта на случай, если основное здание на Грушевского будет уничтожено.