Погода влияет на пуски "Шахедов": Воздушные силы раскрыли тактики РФ
Россия в общей сложности запустила по Украине уже около 7700 реактивных "Шахедов" и придумала новые приемы их использования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Враг учитывает погоду и новую тактику
При использовании реактивных дронов россияне:
- продумывают новые тактические приемы,
- учитывают погодные условия.
По его словам, их применение определенным образом зависит от погодных условий. Враг решает - запускать обычный "Шахед" либо с реактивным двигателем.
"Первое, на что будет смотреть противник - это метеоусловия в районе пролета маршрута и в районе цели, которую хочет поразить. Если будет туман, облачность - это будет усложнять работу украинского ПВО. В этом вопросе они очень хорошо ориентируются", - говорит Игнат.
Он добавил, что россияне продумывают новые тактические приемы при запуске ударных дронов по Украине. Так, в сентябре было несколько волн большого количества классических "Шахедов" в направлении запада Украины. Однако ранее враг применил накопленные реактивные БПЛА.
РФ увеличивает количество атак реактивными дронами
Как отметил Игнат, враг применяет все больше именно реактивных "Шахедов".
В частности, за неполный сентябрь россияне использовали для атак по Украине около 1900 ударных беспилотников с реактивными двигателями.
"Для сравнения: за весь июль было 2800. Процент сбития - 60%, что является достаточно большим показателем с учетом нынешних возможностей Сил обороны", - говорит Игнат.
Что с реактивными перехватчиками
Игнат также прокомментировал такое инновационное оружие как перехватчик реактивных "Шахедов".
"Много разговоров о том, что есть подтвержденные результаты ущерба, даже с перехватчиками коптерного типа. Это при условии, что реактивный дрон летит в соответствии с малой скоростью и низко", - сообщил он.
В то же время, будущее, в частности, за реактивными дронами-перехватчиками, говорит военный.
Как отбить "Цирконы"
Игнат также отметил, что для Украины жизненно важно быстро получать информацию о выходе таких скоростных ракет как "Циркон". Оккупанты запускают их по наземным целям, хотя они противокорабельны.
"Из Крыма их неоднократно запускали по наземным целям и уже было много применений этих ракет. Две вчерашние, хотя и были выпущены с севера, не достигли своих целей… Такие же случаи были и с "Кинжалами"", - подчеркнул Игнат.
Эти ракеты летят со скоростью около 10 тысяч километров в час. Поэтому речь идет о считанных минутах, даже секундах на ответную реакцию, заметил Игнат.
"Рассчитываем на наших западных партнеров, которые из центров НАТО могут делиться этой информацией о выходах баллистики, аэробалистики или противокорабельных ракет и извещать нас, а мы уже информируем население", - добавил военный.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия экспериментирует с использованием FPV-дронов вместе с ударными БПЛА "Шахед".
Кроме того, реактивные российские дроны отличаются от обычных "Шахедов" скоростью и высотой полета. Поэтому сбить их гораздо труднее, заметил Игнат.