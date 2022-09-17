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Верещук закликала почекати з поверненням на звільнену частину Харківської області

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Київ, Субота 17 вересня 2022 20:42
Верещук закликала почекати з поверненням на звільнену частину Харківської області Фото: Ірина Верещук, голова Мінреінтеграції (facebook.com/MReintegration)
Автор: Іван Носальський

Жителям деокупованих населених пунктів Харківської області необхідно поки що не повертатися додому, оскільки там тривають обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Там тривають обстріли (на звільненій частині Харківської області - ред.). Там ситуація покращилася, але не для того, щоб повертатися. Тому моє прохання та рекомендація - почекати", - закликала Верещук.

При цьому вона наголосила, що наразі першочерговим завданням України у цьому регіоні є відновлення місцевої влади у деокупованих населених пунктах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові під час контрнаступу в Харківській області звільнили 421 населений пункт .

Наразі там проводяться роботи з відновлення критичної та житлової інфраструктури.

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