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Верещук обіцяє гуманітарні коридори зі Славутича, Димера та Іванкова

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Із захоплених російськими військами Славутича, Димера та Іванкова Київської області відкриють гуманітарні коридори. Українська сторона вже працює над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

"Славутич, Димер, Іванків. Ми чуємо вас, ми знаємо, що вам потрібні маршрути. Ми над цим працюємо", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські війська увійшли до Славутича, захопили лікарню і викрали мера.

Як заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, місцеві жителі вийшли на мирний протест проти захоплення міста, а окупанти намагаються розігнати їх пострілами в повітря.

Пізніше стало відомо, що міського голову відпустили, а військові вийшли за периметр Славутича.

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евакуаціяСлавутичІрина Верещук