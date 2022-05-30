ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінреінтеграції більше не займатиметься обміном військовополонених, - Верещук

Новость на русском →
Київ, Понеділок 30 травня 2022 16:55
Мінреінтеграції більше не займатиметься обміном військовополонених, - Верещук Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство реінтеграції перестало займатись обміном військовополонених. Ці функції передали Головному управлінню розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Надалі обміни військовополоненими - це спільна робота ГУР та СБУ. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено", - заявила міністр.

При цьому Верещук зазначила, що Мінреінтеграції залишиться відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними організаціями.

Нагадаємо, раніше Верещук заявляла, що мешканцям тимчасово окупованих районів не слід залишатися в контрольованих РФ населених пунктах та брати російські паспорти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Ірина Верещук Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу