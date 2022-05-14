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Верещук про евакуацію з "Азовсталі": є шанс за участю ООН і Червоного Хреста

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Олександр Мороз

Евакуацію українських військових з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі можна провести за участю ООН і Червоного Хреста. Йдеться про порятунок поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук на телемарафоні.

"Є шанс (провести евакуацію силами ООН і МКЧХ, - Ред.) і ми зараз над цим щільно працюємо. Ми говоримо про тяжкопоранених. Ми звернулися до лідерів країн, перш за все, до голів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Верещук говорила, що на сьогодні українська сторона працює над евакуацією близько 60 тяжкопоранених військових і медиків з "Азовсталі".

Згідно з останніми даними, на "Азовсталі" перебувають понад тисячі українських військових. Також є інформація про близько 600 поранених.

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АзовстальМаріупольевакуація