Сентябрь завершится дождями: какой сегодня будет погода в Украине

По данным Диденко, сегодня дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в Кропивницком с районами.

В течение дня столбики термометров будут показывать от +7 до +17 градусов. В большинстве областей ожидается восточный ветер - будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами.

В Киеве сегодня также будет идти дождь. Будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха от +10 до +12 градусов.