Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Сентябрь завершится дождями: какой сегодня будет погода в Украине

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 30 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 30 сентября, в Украине ожидается облачная погода. Дожди пройдут в западных областях и на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, сегодня дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в Кропивницком с районами.

В течение дня столбики термометров будут показывать от +7 до +17 градусов. В большинстве областей ожидается восточный ветер - будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами.

В Киеве сегодня также будет идти дождь. Будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха от +10 до +12 градусов.

 

 

 

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.

