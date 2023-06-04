УПЛ: "Ворскла" уверенно переиграла "Шахтер" и завоевала путевку в еврокубки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Украина, Премьер-лига, 30-й тур

"Ворскла" – "Шахтер" – 2:1

Голы: Сефери, 37 (пенальти), Павлюк, 50 – Бондаренко, 80

Удаление: Пердута, 74 (В, прямая красная карточка)

"Рух" – "Александрия" – 0:0

В дебюте "горняки" провели пристрелку со средней дистанции. Сначала Бондаренко пробил над перекладиной в борьбе с защитником на входе в штрафную, а затем Джурасек отправил мяч мимо метров с 20-ти. "Ворскла" вскоре ответила ударом Сефери головой выше рамки.

Впрочем, албанский нападающий все же открыл счет перед перерывом. Арбитр назначил пенальти за игру рукой Фарины. К отметке подошел Сефери и уверенно развел мяч и Пятова по разным углам – 1:0.

А на старте второй половины полтавчане закрепили собственное преимущество. Это Павлюк получил мяч справа в штрафной и пробил едва ли не с нулевого угла. Однако опытный кипер "Шахтера" не справился с ударом и выпустил сферу в ближний угол.

Лишние проблемы на финальные минуты "Ворскле" создал Пердута. Он рукой схватил мяч, когда Тотовицкий собирался убежать на свидание с вратарем. Арбитр посмотрел видеоповтор и показал защитнику прямую красную за фол последней надежды.

Дополнительно наказали хозяев "горняки" на 80-й минуте. Бондаренко сыграл в стенку с Келси перед штрафной и пробил в нижний угол. А мяч от штанги влетел в сетку ворот Исенко – 1:2 в итоге, потому что на большее "Шахтер" замахнуться не успел.

Благодаря пятой победе подряд "Ворскла" поднялась на 5 место в турнирной таблице Премьер-лиги. Полтавчане набрали 45 очков и обошли "Александрию". Подопечные Виктора Скрипника в новом сезоне сыграют в Лиге конференций.