ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кубок Украины: "Шахтер" с голом резервиста победил "Зарю" по пути в четвертьфинал

Львов, Среда 30 октября 2024 19:53
UA EN RU
Кубок Украины: "Шахтер" с голом резервиста победил "Зарю" по пути в четвертьфинал Фото: "Горняки" празднуют единственный забитый мяч (x.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" минимально одолел "Зарю" из Луганска в 1/8 финала национального турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

"Шахтер" – "Заря" – 1:0

Гол: Траоре, 21

Удаление: Эскинья, 80 (З, прямая красная карточка)

"Горняки" взяли мяч под контроль с первых минут. В дебюте мог забивать Тобиас, но в касание пробил в штангу после прострела Кевина. Впоследствии Педриньо не хватило толики, чтобы замкнуть передачу Азарови с левого фланга.

Подопечные Младена Бартуловича вскоре отодвинули игру подальше от своих ворот. Полурезервный состав "Шахтера" позволил луганцам немного подержать мяч. Но потом неожиданно взорвался голом – Гомес из глубины отдал направо на Педриньо, а тот вывел Траоре фактически на пустые ворота.

"Заря" пришла в себя под занавес тайма. Однако особой остроты у ворот Ризныка гостям создали не удалось. С атак луганчан началась и вторая половина. Вот Яцык дальним ударом попал в защитника. "Шахтер" ответил голом – Кевин перебросил мяч через кипера после разрезного паса Гомеса, но судейская бригада ошибочно зафиксировала офсайд.

Новый размен моментами состоялся после 70-й минуты. Сначала Сикан не смог воспользоваться опрометчивым выходом Турбаевского из ворот и заработал только угловой. А затем голкипер "горняков" парировал удар Будкивского с полукруга штрафного после перехвата.

На 80-й подвел "Зарю" Эскинья. Центрбек в центре поля прыгнул двумя ногами в Бондаренко и отправился отдыхать досрочно. Отыграться вдесятером луганский коллектив так и не сумел. Следовательно, "Шахтер" пополнил список четвертьфиналистов Кубок Украины.

К слову, ранее "Динамо" в овертайме победило "Ворсклу" в 1/8 финала соревнований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кубок Украины Заря Шахтер
NEWS
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война