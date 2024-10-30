Кубок Украины: "Шахтер" с голом резервиста победил "Зарю" по пути в четвертьфинал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

"Шахтер" – "Заря" – 1:0

Гол: Траоре, 21

Удаление: Эскинья, 80 (З, прямая красная карточка)

"Горняки" взяли мяч под контроль с первых минут. В дебюте мог забивать Тобиас, но в касание пробил в штангу после прострела Кевина. Впоследствии Педриньо не хватило толики, чтобы замкнуть передачу Азарови с левого фланга.

Подопечные Младена Бартуловича вскоре отодвинули игру подальше от своих ворот. Полурезервный состав "Шахтера" позволил луганцам немного подержать мяч. Но потом неожиданно взорвался голом – Гомес из глубины отдал направо на Педриньо, а тот вывел Траоре фактически на пустые ворота.

"Заря" пришла в себя под занавес тайма. Однако особой остроты у ворот Ризныка гостям создали не удалось. С атак луганчан началась и вторая половина. Вот Яцык дальним ударом попал в защитника. "Шахтер" ответил голом – Кевин перебросил мяч через кипера после разрезного паса Гомеса, но судейская бригада ошибочно зафиксировала офсайд.

Новый размен моментами состоялся после 70-й минуты. Сначала Сикан не смог воспользоваться опрометчивым выходом Турбаевского из ворот и заработал только угловой. А затем голкипер "горняков" парировал удар Будкивского с полукруга штрафного после перехвата.

На 80-й подвел "Зарю" Эскинья. Центрбек в центре поля прыгнул двумя ногами в Бондаренко и отправился отдыхать досрочно. Отыграться вдесятером луганский коллектив так и не сумел. Следовательно, "Шахтер" пополнил список четвертьфиналистов Кубок Украины.