"Вірний команді". Разумков заявив, що не планує створювати свою політсилу

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що чутки про те, що він почав самостійну політичну кар'єру невірні. Він залишається вірний президентській команді.

"Моя позиція не змінюється. Якщо ви подивіться, що я говорив рік тому, це багато в чому збігатися з тим, що я кажу сьогодні... Треба залишатися в тій парадигмі, яка є. Якщо вона змінюється, потрібно чітко пояснити чому", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на питання про те, чи планує він створити політичну силу, спікер Ради додав, що сьогодні йому "не до якихось додаткових проектів" і союзників у нього немає.

"Якщо я на сьогодні не будую жодних проектів, як у мене можуть бути союзники?", - сказав Разумков.

Крім того, на уточнююче питання про можливу підтримку з боку екс-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера Києва Віталія Кличка, Разумков додав, що вони не надають йому політичну або іншу підтримку.