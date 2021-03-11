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"Вірний команді". Разумков заявив, що не планує створювати свою політсилу

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 08:59
"Вірний команді". Разумков заявив, що не планує створювати свою політсилу Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що чутки про те, що він почав самостійну політичну кар'єру невірні. Він залишається вірний президентській команді.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Моя позиція не змінюється. Якщо ви подивіться, що я говорив рік тому, це багато в чому збігатися з тим, що я кажу сьогодні... Треба залишатися в тій парадигмі, яка є. Якщо вона змінюється, потрібно чітко пояснити чому", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на питання про те, чи планує він створити політичну силу, спікер Ради додав, що сьогодні йому "не до якихось додаткових проектів" і союзників у нього немає.

"Якщо я на сьогодні не будую жодних проектів, як у мене можуть бути союзники?", - сказав Разумков.

Крім того, на уточнююче питання про можливу підтримку з боку екс-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера Києва Віталія Кличка, Разумков додав, що вони не надають йому політичну або іншу підтримку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за даними опитування КМІС за лютий, "Слуга народу" втратила лідерство.

При цьому повідомлялося, що влада думає над можливістю створення нової партії президента України Володимира Зеленського. Перспективи такої партії оцінив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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