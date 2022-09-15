Вербують злочинців і вводять примусову мобілізацію: як армія РФ заміщує втрати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, окупанти проводять насильницьку мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, а також набирають злочинців, які відбувають покарання в колоніях. При цьому в РФ загальну мобілізацію не поспішають оголошувати через недостатньо високу підтримку війни у населення.

Також офіцери часто підтримують дисципліну неадекватними засобами - організовують загороджувальні загони і влаштовують страти. На сьогодні значна частина російської армії - не кадрові військовослужбовці. З точки зору міжнародного права, вони взагалі не є комбатантами.