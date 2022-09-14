РФ виставляє "загороджувальні загони", щоб військові не тікали з війни, - розвідка

Окупаційна влада встановлює так звані "загороджувальні загони", щоб російські військові не тікали з війни в Україні. Підрозділи, які захочуть відступити, будуть знищувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначаєтья, що серед особового складу російських військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні через успішний контрнаступ українських захисників.

Ситуація також посилюється через невчасні та неповні виплати обіцяного грошового забезпечення. Багато військовослужбовців, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне утримання, шукають можливості або повернутися в Росію, або здатися в полон.

Повідомляється, що загарбники, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. При відступі підрозділи витратили або вимушено кинули практично все своє озброєння та техніку. Вони скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла.

Окрім того, підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії Росії (в/ч 12721) при відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. У деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, планують рухатися в бік кордону РФ, щоб повернутися додому.

ВЕлика кількість росіян зосередилиля біля російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, також у них немає постачання їжі та боєприпасів.

"Щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання "перевірених" радянських методів "переконання". З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих "загороджувальних загонів", - зазначають у розвідці.

Зокрема, командирам 4-ої окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів".