Вербовал агентов для российской разведки. В Киеве задержали адвоката

Правоохранители в Киеве задержали адвоката, который вербовал агентов для российской разведки (ГРУ). Он также защищал их в судах.
Поо это сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали еще одного агента военной разведки РФ в Киеве", - говорится в сообщении.
Им оказался столичный адвокат, который вербовал для российской спецслужбы новых агентов, а также защищал в судах уже разоблаченных приспешников оккупантов.
"В одном из случаев, юрист сначала помог рашистам "подобрать" корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора - защищал его в суде", - привели пример в ведомстве.
В Киеве задержали адвоката, который вербовал агентов для российской разведки (t.me/SBUkr)
По данным следствия, адвокат был завербован сотрудником российского ГРУ Виталием Наумовым во время личной встречи на территории РФ еще в 2015 году.
"После начала полномасштабного вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, которые были указаны в материалах уголовных производств и разоблачали предателей", - отметили в СБУ.
За каждое выполненное задание агент получал денежное "вознаграждение" от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось, ранее Служба безопасности разоблачила агентурную сеть ФСБ в Украине. Злоумышленники шпионили за локациями Сил обороны и корректировали воздушные удары Российской Федерации.
Кроме того, в Киеве задержали директора Департамента одного из крупнейших банков Украины. Он финансировал российскую армию.
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