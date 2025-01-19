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Вербовал агентов для российской разведки. В Киеве задержали адвоката

Украина, Воскресенье 19 января 2025 11:02
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Вербовал агентов для российской разведки. В Киеве задержали адвоката Фото: в Киеве СБУ задержала адвоката, который вербовал агентов для российской разведки (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители в Киеве задержали адвоката, который вербовал агентов для российской разведки (ГРУ). Он также защищал их в судах.

Поо это сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали еще одного агента военной разведки РФ в Киеве", - говорится в сообщении.

Им оказался столичный адвокат, который вербовал для российской спецслужбы новых агентов, а также защищал в судах уже разоблаченных приспешников оккупантов.

"В одном из случаев, юрист сначала помог рашистам "подобрать" корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора - защищал его в суде", - привели пример в ведомстве.

Вербовал агентов для российской разведки. В Киеве задержали адвоката

В Киеве задержали адвоката, который вербовал агентов для российской разведки (t.me/SBUkr)

По данным следствия, адвокат был завербован сотрудником российского ГРУ Виталием Наумовым во время личной встречи на территории РФ еще в 2015 году.

"После начала полномасштабного вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, которые были указаны в материалах уголовных производств и разоблачали предателей", - отметили в СБУ.

За каждое выполненное задание агент получал денежное "вознаграждение" от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее Служба безопасности разоблачила агентурную сеть ФСБ в Украине. Злоумышленники шпионили за локациями Сил обороны и корректировали воздушные удары Российской Федерации.

Кроме того, в Киеве задержали директора Департамента одного из крупнейших банков Украины. Он финансировал российскую армию.

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