Вербував агентів для російської розвідки. У Києві затримали адвоката

Правоохоронці у Києві затримали адвоката, який вербував агентів для російської розвідки (ГРУ). Він також захищав їх у судах.

Поо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали ще одного агента воєнної розвідки РФ у Києві", - йдеться у повідомленні.

Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників окупантів.

"В одному із випадків, юрист спочатку допоміг рашистам "підібрати" коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора - захищав його в суді", - навели приклад у відомстві.

У Києві затримали адвоката, який вербував агентів для російської розвідки (t.me/SBUkr)

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського ГРУ Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території РФ ще у 2015 році.

"Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників", - зазначили в СБУ.

За кожне виконане завдання агент отримував грошову "винагороду" від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

