Створив районну "прокуратуру" для бойовиків. У Луганській області черговий колаборант

У Луганській області прокурору окружної прокуратури повідомлено про підозру у держзраді. Зокрема, він вступив у злочинну змову з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний умисно вступив у злочинну змову з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ. Він надавав їм допомогу в утворенні "прокуратури Біловодського району ЛНР".

Також надалі підозрюваний зайняв посаду прокурора у цьому незаконно створеному органі.

Прокурору повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).