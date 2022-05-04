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Створив районну "прокуратуру" для бойовиків. У Луганській області черговий колаборант

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Луганська область , Середа 04 травня 2022 18:43
Створив районну "прокуратуру" для бойовиків. У Луганській області черговий колаборант Офіс генерального прокурора (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області прокурору окружної прокуратури повідомлено про підозру у держзраді. Зокрема, він вступив у злочинну змову з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний умисно вступив у злочинну змову з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ. Він надавав їм допомогу в утворенні "прокуратури Біловодського району ЛНР".

Також надалі підозрюваний зайняв посаду прокурора у цьому незаконно створеному органі.

Прокурору повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Раніше ми повідомляли, що у Маріупольському районі поліцейський перейшов на бік окупантів.

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