Вербувальник затриманого генерала СБУ може бути фігурантом справи МН17

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat викрила особистість фігуранта справи про катастрофі малазійського боїнга рейсу МН17 з позивним "Ельбрус". Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat.

Повідомляється, що під позивним "Ельбрус" у бойових діях на Донбасі у 2014 році перебував полковник Федеральної служби безпеки Російської Федерації Ігор Єгоров. Він був спрямований на Донбас у якості координатора штабу в Луганську, який був створений для контролю над ситуацією і припинення внутрішніх конфліктів бойовиків.

"Ельбрус" був включений в список фігурантів справи МН17 спільної розслідувальної групи (JIT) як представник військового командування РФ, який прибув на Донбас у ті дні, коли туди також був доставлений "Бук", яким збили літак.

Нещодавно Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який був завербований спецслужбами РФ і готував теракти в Україні. Куратором Шайтанова в СБУ назвали полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

Раніше РБК-Україна писало, що адвокат потерпілих у справі про рейс МН17 Джеррі Скіннер заявив, що установка ЗРК "Бук", яка ймовірно збила літак рейсу МН17, не могла покинути територію РФ, дозвіл дав саме президент РФ Володимир Путін.