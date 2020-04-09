П'ять країн в ООН розкритикували Росію за відмову співпрацювати з розслідуванням катастрофи МН17

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Була оприлюднена відповідна заява

Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща оприлюднили спільну заяву за підсумками обговорення в Раді Безпеки ООН збиття літака рейсу MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво України в ООН у Facebook.

Зокрема, у документі висловлюється жаль у зв'язку з тим, що російська влада досі не співпрацюють в повній мірі з незалежним розслідуванням Спільної слідчої групи (JIT, - ред.).

"У той час як кримінальне розслідування JIT триває, ми закликаємо всі держави, зокрема Російської Федерації, виконати свої зобов'язання по Резолюції 2166 ООН і повністю співпрацювати з міжнародним розслідуванням", - підкреслюється в документі.

Як держава-учасник Спільної слідчої групи Україна закликає Російську Федерацію виконати резолюцію Радбезу ООН 2166 та у повній мірі співпрацювати із триваючим кримінальним розслідуванням.

"Яким би тернистим не був шлях, істина трагедії буде встановлена, а причетні - як виконавці, так і замовники - будуть притягнуті до відповідальності", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав світову спільноту сприяти притягненню до відповідальності винних в авіакатастрофі MH17. Столтенберг привітав початок судового розгляду справи MH17 в Нідерландах.

РБК-Україна писало, що МЗС України заявляло, що суд у справі катастрофи рейсу MH17 є першим кроком до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності винних.