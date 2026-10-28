Вэнс по указанию Трампа предложил Ирану возобновить переговоры, - WSJ

Источники издания отметили, что эта инициатива направлена на предотвращение возможной новой атаки США на Иран после промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе.

WSJ пишет, что обсуждения сосредотачивались на рамочных условиях переговоров, а не на конкретном мирном предложении.

При этом Вашингтон требовал ядерных уступок, а Тегеран стремился к немедленному экономическому облегчению.

Напомним, СМИ сообщали, что Дональд Трамп в ближайшее время может начать новый этап войны против Ирана. Это может произойти как до промежуточных выборов в Конгресс США, так и после них.