Вэнс ответил на предложение Ирана передать России обогащенный уран

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует передавать России обогащенный иранский уран в рамках переговоров с Тегераном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вэнса во время брифинга в Белом доме.
По словам вице-президента США, такой сценарий никогда не входил в планы американской администрации.
"Сейчас мы не планируем, чтобы Россия получила обогащенный иранский уран. Мы никогда этого не планировали", - заявил Вэнс.
Он добавил, что вопросы ядерной сделки и других спорных тем решаются путем переговоров, а сообщения о возможной передаче урана РФ не соответствуют официальной позиции Вашингтона.
"Я видел некоторые сообщения по этому поводу. Не знаю, откуда они взялись, но президент будет продолжать переговоры по соглашению", - отметил вице-президент США.
По словам Вэнса, Иран также не поднимал вопрос передачи обогащенного урана России во время контактов с США.
"Мне кажется, что иранцы не были бы особенно в восторге от этого. И я знаю, что президент (Трамп - ред.) тоже не особо в восторге от этого", - добавил он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Иранякобы согласился на длительное замораживание ядерной программы при условии передачи около 400 кг высокообогащенного урана России.
По данным Al Arabiya, это предложение стало частью пересмотренного мирного плана Тегерана, который передали Вашингтону через Пакистан.