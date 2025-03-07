Вэнс имеет более жесткую позицию, чем Трамп по переговорам о недрах с Украиной, - Bloomberg

Вице-президент США Джей Ди Вэнс занимает более жесткую позицию в разговорах по соглашению с Украиной о добыче полезных ископаемых, чем президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, некоторые европейские чиновники, которые имели частные встречи с Вэнсом, описывают его взаимодействие как профессиональное и менее откровенно политическое, чем его публичные выступления.

По данным Bloomberg, европейские чиновники, знакомые с ходом переговоров о том, чтобы сгладить ссору между Трампом и президентом Владимиром Зеленским и заставить их подписать предложенное соглашение по минеральным ресурсам, сказали, что Вэнс часто занимал более жесткую позицию, чем Трамп. В то же время, его подход контрастирует с мнениями госсекретаря Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Волтц и посланник по вопросам Украины Кит Келлог, которые, как оказалось, занимают более умеренные позиции.

Соглашение о полезных ископаемых

Напомним, власти США предложили Украине подписать соглашение, которое предусматривает передачу части украинских редкоземельных металлов в пользу США. Тогда в Вашингтоне предлагали Киеву создать фонд на 500 млрд долларов, куда бы направили доходы с продажи редкоземельных ресурсов.

Однако Зеленский отметил, что объем поддержки составил 100 млрд долларов и она не может считаться долгом.

Впоследствии Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. В тексте отмечалось, что Украина готова подписать соглашение, которое предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

Украина и США должны были подписать соглашение о полезных ископаемых еще в пятницу, 28 февраля. В этот день президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Вашингтоне. Но из-за столкновения Трампа и Зеленского этого не произошло.

На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Майком Волтцом. Они договорились о встрече переговорных команд двух стран в ближайшее время.