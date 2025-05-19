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Вэнс и Карни провели переговоры: что обсуждали представители США и Канады

Понедельник 19 мая 2025 05:18
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Вэнс и Карни провели переговоры: что обсуждали представители США и Канады Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудил с премьер-министром Канады Марком Карни политику справедливой торговли. Их разговор составлялся в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Офис Карни в отдельном заявлении рассказал, что лидеры двух стран обсудили также предпринимаемые усилия по обеспечению безопасности границ, борьбе с фентанилом и увеличению инвестиций в оборону и безопасность.

Кроме того, стороны обсудили неотложные проблемы в сфере торговли и и необходимость построения новых экономических и оборонных отношений.

По итогу переговоров Вэнс и Карни договорились поддерживать контакты. К слову, они оба были среди лидеров со всего мира, посетивших 18 мая инаугурационную мессу Папы Льва ХIV.

Отношения Канады и США

Напомним, в конце марта Марк Карни заявил, что США больше не являются надежным партнером Канады. Его слова прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины на автомобили.

Уже под конец апреля Bloomberg писало, что Карни готовит мощные экономические реформы, призванные сделать страну более сильнее в переговорах касательно нового торгового соглашения с США.

Также мы писали, что 6 мая между Трампом и Карни состоялась встреча в Белом доме. При этом даже американский лидер не промолчал и повторил свою идею сделать Канаду новым штатом США.

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Соединенные Штаты Америки Канада Джей Ди Вэнс
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