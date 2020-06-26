Веніславський підозрює конфлікт інтересів у суддів КСУ

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський бачить конфлікт інтересів у суддів КСУ, коли вони приймають рішення, які опосередковано стосуються їх правового статусу. Це перевірять.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) повинно перевірити можливий конфлікт інтересів у суддів.

"Інше питання, що механізм зовнішнього контролю за суддями КСУ сам по собі цікавий, так сказати, і навряд чи його застосувати", - заявив він.

Зазначимо, законопроект про реформування Конституційного суду України був внесений головою комітету соцполітики Галиною Третьяковою, однак його так і не почали розглядати.

Раніше президент пропонував парламенту змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав такою, що не відповідає Конституції

РБК-Україна писало, що КСУ визнав неконституційним конкурс в новий реформований Верховний суд.