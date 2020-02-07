Угорщина внесла нові пропозиції щодо українського закону про освіту

Угорщина зробила українській стороні дві пропозиції щодо закону про освіту. Про це на брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, міністра освіти України Ганну Новосад попросили розглянути ці пропозиції, а також прийняти представників спілки педагогів Закарпаття.

"Я вважаю, що українські і угорські цілі можуть бути досягнуті. Щоб угорці, які проживають в Україні, вивчали державну мову без того, щоб кількість предметів українською мовою підвищувалася. Ми допоможемо зробити викладання української мови угорцям Закарпаття ефективніше. Вивчення мови на дуже високому рівні й одночасно володіння і використання рідної мови у сфері навчання - це дві цілі які можна одночасно досягти. Про це ми зробили пропозиції", - заявив Сійярто.

Нагадаємо, раніше Угорщина назвала умову розблокування інтеграції

України в НАТО. Зокрема, Будапешт вважає, що Україна повинна змінити закон про освіту відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

