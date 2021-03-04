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Угорщина посилює карантин через ріст смертельних COVID-випадків

Новость на русском → Будапешт, Четвер 04 березня 2021 16:19
Угорщина посилює карантин через ріст смертельних COVID-випадків Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

В Угорщині уряд з 15 квітня посилює карантин. Нові обмеження влада запроваджує для того, щоб стримати зростання смертності та госпіталізацій від коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, в країні з понеділка на два тижні закриють підприємства. У цей період лише продуктові магазини, аптеки та заправні станції можуть залишатися відкритими. Дитячі садочки та початкові школи також не працюватимуть до 7 квітня.

"Якщо ми зараз не закриємося, то не тільки кількість інфекцій та смертей радикально зросте, це затримає відкриття економіки", - заявив прем'єр-міністра Гергей Гуяш.

За його словами, нинішня третя хвиля пандемії коронавірусу є сильнішою ніж друга. Він також додав, що в усіх громадських місцях потрібно буде носити маски, а також буде введено додатковий прикордонний контроль.

До цього часу уряд Угорщини дотримувався стратегії швидкої вакцинації як ключа до вирішення проблеми зі зростанням захворюваності.

Нагадаємо, в Угорщині людям, які перехворіли на COVID-19, або зробили щеплення від цієї хвороби, можуть скасувати певні карантинні обмеження. Перевіряти цю інформацію пропонують за відповідними сертифікатами.

Крім того, Угорщина не буде вказувати у сертифікаті про вакцинацію, препаратом якої фірми було зроблено щеплення. Це може бути пов’язано з використанням вакцин, які ще не отримали дозволу на застосування від Європейського агентства з лікарських засобів.

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