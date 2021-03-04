Угорщина посилює карантин через ріст смертельних COVID-випадків

В Угорщині уряд з 15 квітня посилює карантин. Нові обмеження влада запроваджує для того, щоб стримати зростання смертності та госпіталізацій від коронавірусу.

Як повідомляється, в країні з понеділка на два тижні закриють підприємства. У цей період лише продуктові магазини, аптеки та заправні станції можуть залишатися відкритими. Дитячі садочки та початкові школи також не працюватимуть до 7 квітня.

"Якщо ми зараз не закриємося, то не тільки кількість інфекцій та смертей радикально зросте, це затримає відкриття економіки", - заявив прем'єр-міністра Гергей Гуяш.

За його словами, нинішня третя хвиля пандемії коронавірусу є сильнішою ніж друга. Він також додав, що в усіх громадських місцях потрібно буде носити маски, а також буде введено додатковий прикордонний контроль.

До цього часу уряд Угорщини дотримувався стратегії швидкої вакцинації як ключа до вирішення проблеми зі зростанням захворюваності.