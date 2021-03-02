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Угорщина не вказуватиме назву вакцини в COVID-паспорті

Новость на русском → Угорщина, Вівторок 02 березня 2021 06:58
Угорщина не вказуватиме назву вакцини в COVID-паспорті Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Угорщина не буде вказувати у сертифікаті про вакцинацію, препаратом якої фірми було зроблено щеплення. Це може бути пов’язано з використанням вакцин, які ще не отримали дозволу на застосування від Європейського агентства з лікарських засобів.

Про це повідомляє Euractiv.

Так, Угорщина єдина серед країн Євросоюзу використовує російську вакцину "Супутник V" і китайську Sinopharm, які ще не отримали дозволу від ЕMA.

У ЄС схвалено три вакцини проти коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna й AstraZeneca.

28 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався китайським препаратом Sinopharm. Також від коронавірусу вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він закликав громадськість послідувати його прикладу.

Зазначимо, що Угорщина отримала вакцини від п'яти виробників, включаючи китайську Sinopharm. Перша партія вакцини Sinopharm прибула в Будапешт 16 лютого. Угорщина початку введення вакцини Sinopharm 24 лютого.

Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V".

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