Угорщина продовжить блокувати Раду Україна-НАТО, - посол

Фото: Іштван Ійдярто (twitter.com/honvedelem.hu)

Угорщина має намір блокувати роботу Ради до вирішення проблеми меншин

Угорщина і надалі продовжить блокувати Раду Україна-НАТО. Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

Посол уточнив, що Угорщина не блокує процес інтеграції України в НАТО.

"Ми блокуємо тільки один форум, це політичний рівень - Рада Україна-НАТО. І будемо блокувати далі. Чому ми блокуємо спільні декларації на цьому політичному рівні? Тому що вважаємо НАТО не тільки військовою організацією. Якщо ти хочеш стати членом НАТО, у тебе повинні бути зобов'язання дотримуватися прав людини. На наш погляд, прийнятий закон про освіту суперечить цим принципам", - зазначив Ійдярто.

Він також назвав неправильним, що НАТО не займається проблемами національних меншин.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що угорське питання не має заважати співпраці Альянсу і України.

До цього Угорщина розблокувала заяву послів НАТО по Україні, після того, як українська сторона врахувала рекомендації угорського комітету щодо національних меншин.