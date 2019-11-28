ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Угорщина продовжить блокувати Раду Україна-НАТО, - посол

Новини » Політика     28.11.2019 - 13:34
Угорщина продовжить блокувати Раду Україна-НАТО, - посол
Фото: Іштван Ійдярто (twitter.com/honvedelem.hu)

Угорщина має намір блокувати роботу Ради до вирішення проблеми меншин

Угорщина і надалі продовжить блокувати Раду Україна-НАТО. Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

Посол уточнив, що Угорщина не блокує процес інтеграції України в НАТО.

"Ми блокуємо тільки один форум, це політичний рівень - Рада Україна-НАТО. І будемо блокувати далі. Чому ми блокуємо спільні декларації на цьому політичному рівні? Тому що вважаємо НАТО не тільки військовою організацією. Якщо ти хочеш стати членом НАТО, у тебе повинні бути зобов'язання дотримуватися прав людини. На наш погляд, прийнятий закон про освіту суперечить цим принципам", - зазначив Ійдярто.

Він також назвав неправильним, що НАТО не займається проблемами національних меншин.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що угорське питання не має заважати співпраці Альянсу і України.

До цього Угорщина розблокувала заяву послів НАТО по Україні, після того, як українська сторона врахувала рекомендації угорського комітету щодо національних меншин.

В Україні до кінця року проведуть електронний перепис населення
Новини України НАТОУкраїнаУгорщина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся