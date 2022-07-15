Угорщина підготувала сценарій на випадок, якщо війна дійде до Закарпаття, - МЗС

Уряд Угорщини підготував сценарій на випадок, якщо російське військове вторгнення дійде до Закарпаття. Однак угорська влада воліла б, щоб заходи не знадобилися.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Hirado .

Він підкреслив, що Угорщина буде продовжувати проводити політику, спрямовану на те, щоб ймовірність втягування країни у війну була мінімальною.

"Ми підготували сценарії на випадок війни, і виведення Угорських військових з охорони кордону частково є частиною цього", - сказав міністр.

Він додав, що Угорщина продовжить приймати українських біженців.