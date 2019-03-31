Угорщина планує поставки газу з Азербайджану з 2021

Угорщина розраховує, що з 2021 року зможе отримувати газ із Азербайджану, оскільки побоюється проблем із транзитом газу через Україну. Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу угорського уряду.

Заява Сіярто пролунала після його зустрічі в Баку з азербайджанським колегою Парвізом Шахбазовим.

Угорський міністр підкреслив, що для його країни надзвичайно важлива диверсифікація маршрутів постачання газу у зв'язку з досі не укладеною між Україною та Росією угодою про транзит на наступний рік.

"Конфлікт між Росією та Україною має дуже серйозний вплив на центральноєвропейський регіон, оскільки угода, яка забезпечила б постійні поставки природного газу в Центральну Європу з Росії через Україну з початку наступного року, ще не підписана", - заявив Сіярто.

Він нагадав, що більше половини імпорту російського газу в Угорщину надходить через Україну, тому, на його думку, поставки газу з Азербайджану виглядають "одним з найбільш життєздатних сценаріїв" забезпечення енергобезпеки Угорщини.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" запропонував європейським постачальникам скористатися вільними потужностями українських ПСГ і створити запаси газу, щоб гарантувати газопостачання Угорщини в разі припинення "Газпромом" транзиту територією України. .