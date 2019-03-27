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Словаччина зацікавлена в збереженні транзиту газу через Україну

Новини » Енергетика    27.03.2019 - 11:35
Словаччина зацікавлена в збереженні транзиту газу через Україну
Фото: держсекретар Міністерства закордонних і європейських справ Словаччини Лукаш Парізек (www.foreign.gov.sk)

У Словаччині будуть вітати транзитний контракт

Словаччина зацікавлена в підписанні контракту на транзит газу між Україною і Росією після 2019 року. Про це заявив держсекретар Міністерства закордонних і європейських справ Словаччини Лукаш Парізек в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС.

Парізек нагадав про те, що Словаччина завжди виступала на підтримку транзитного потенціалу України і допомагала Україні реверсом.

Крім того, Словаччина сама знаходиться на шляху даного енергопостачання, зазначив дипломат.

"Наш стратегічний інтерес полягає в тому, щоб транзит зберігся. Якщо Росія і Україна прийдуть до такої домовленості, то це буде тільки вітатися з нашого боку", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для проходження зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу.

У той же час прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив про намір Росії продовжити контракт транзит газу в Європу через Україну після 2019 року.

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