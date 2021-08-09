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Угорщина відкрилася для українців, але є обмеження

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Понеділок 09 серпня 2021 10:40
Угорщина відкрилася для українців, але є обмеження Фото: для польоту до Будапешта потрібен ковід-паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Громадяни України з 7 серпня 2021 року можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Виключення - авіаційний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

За даними відомства, для подорожей літаками додатково вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років).

Для транзитного проїзду можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення, додали в прес-службі.

Нагадаємо, з 6 серпня на популярних грецьких островах заборонили музику і нічний відпочинок з танцями в барах. Таке рішення влада прийняла стосовно островів Закінф і Крит через зростання випадків COVID.

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