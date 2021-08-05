Греція вводить комендантську годину на популярних туристичних островах

У Греції запровадять нічну комендантську годину і заборонять музику у розважальних закладах на двох популярних туристичних островах. Рішення було прийнято задля стримання поширення COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Обмеження включають комендантську годину в нічний час і повний 24-годинну заборону музики у всіх розважальних закладах", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що обмеження набудуть чинності з цієї п'ятниці та діятимуть до 13 серпня після рекомендації комітету експертів з інфекційних хвороб, що консультує уряд Греції.

Вказано, що епідеміологічна ситуація погіршилася на 69% на острові Закінф (захід Греції), у порівнянні з попереднім тижнем, та у на острові Крит у місті Ханья даний показник зріс на 54%.

За останніми даними, в Греції з початку пандемії коронавірус виявили у 503 885 людей і зафіксували 13 013 летальних випадків.