Угорщина відкрила два пункти пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 7 липня, Угорщина відновила роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Відтепер відкриті пункти "Лонья" та "Барабаш".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.
"Угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" та "Барабаш",- йдеться у повідомленні.
Прикордонники попереджають, що громадянам, які планують перетинати кордон з Угорщиною необхідно враховувати графік роботи КПВВ.
Так, пункт пропуску "Косино-Барабаш" працюватиме з 8.00 до 20.00, а "Дзвінкове- Лонья" з 8.00 до 19.00 (за київським часом).
Нагадаємо, Угорщина раніше повідомляла, що можливість перетнути вказані пункти пропуску буде тимчасово обмежено.
Додамо, у червні пункт пропуску "Дзвінкове" відновив роботу після 9 місяців перерви.