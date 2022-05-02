RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина відмовою від ембарго на російську нафту просто торгується з ЄС, - Зеркаль

Фото: Олена Зеркаль (wikipedia.org)
Автор: Ілона Свиридова

Угорщина своїми погрозами накласти вето на нафтове ембарго щодо Росії торгується щодо термінів, коли почнуть діяти обмеження. Заяви Будапешта адресовані не Києву, а Берліну і Будапешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радниці міністра енергетики Олени Зеркаль.

"Хороша міна при поганій грі. Заяви Угорщини з приводу "вето" на російські енергоносії спрямовані не на Україну, а на Берлін і Брюссель. Вони не загрожують нічим нам - вони просто торгуються", - зазначила він.

За її словами, торг ведеться навколо того, коли саме вводити санкції, з якого місяця.

"Європейська політична і бюрократична машини вже запустилися і навіть команда (прем'єра Угорщини, - ред.) Орбана це розуміє. Просто у різних країн ЄС різна наркотична залежність від Росії. В Угорщини - найбільша. Швидко переорієнтуватися з контрактами і логістикою, які вони вибудували виключно під диктовку Кремля, вони не можуть. Їм потрібен час", - підкреслила Зеркаль.

Він додала, що Будапешт чудово розуміє, що іншого шляху немає, тому просто торгується про дати.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що Будапешт блокуватиме будь-яке обмеження імпорту російських енергоресурсів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУгорщинаНафта