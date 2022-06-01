Угорщина, звільнена від нафтового ембарго, висунула нову вимогу на користь РФ

Угорщина зажадала, щоб голова московської церкви патріарх Кирило, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"За словами офіційних осіб, терміни затвердження пакета послами поки що неясні", - додають в агентстві.

За даними журналістів, Угорщина також порушила незначні технічні питання, пов'язані із забороною на нафту.

"Будапешт зажадав, щоб патріарха Кирила було виключено із запропонованого списку осіб, які підпадають під санкції", - пише видання.

Нагадаємо, лідери ЄС досягли угоди про заборону на імпорт понад дві третини нафти з Росії.

Також на саміті в Брюсселі вони досягли домовленості про відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборону на мовлення ще трьох російських державних ЗМІ і розширення персональних санкцій щодо росіян, серед яких і фігурує патріарх Кирило.

Відзначимо, введення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина блокувала нові обмеження.

31 травня ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії. При цьому Угорщині не вдалося залишити за собою право на перепродажу російської нафти. Швидше за все, саме цей момент журналісти називають "технічними питаннями, пов'язаними із забороною на нафту".

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