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Угорщина схвалила COVID-вакцини AstraZeneca і "Супутник V"

Автор: Андрій Козловський

Національний інститут фармакології та безпеки харчування Угорщини схвалив російську вакцину проти коронавіруса "Супутник V". Також вони зареєстрували COVID-препарат британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.

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Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, міністр закордонних справ Петер Сійярто відправиться сьогодні до Москви для обговорення питань з приводу російської вакцини. Таким чином, Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яка дозволила офіційно застосувати "Супутник V" на своїй території.

Препарат зареєстрований у рамках прискореної процедури (emergency use authorization) на підставі даних клінічних досліджень в Росії та всебічної оцінки в Угорщині.

Нагадаємо, раніше Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Першу партію російської вакцини від коронавірусу Угорщина отримала ще в листопаді.

Крім того, "РБК-Україна" писало, що Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) подав заяву про реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Супутник V" у Євросоюзі. Експерти Європейського агентства лікарських засобів (EMA) провели наукову консультацію для розробників препарату.

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