Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина потрібна Україні як надійний друг та партнер. Кулеба також наголосив на важливості врегулювання відносин між Києвом та Будапештом.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Як зазначив міністр, Угорщина є "дуже непростим партнером" для України, але потрібно рухатися вперед для врегулювання відносин, але ніколи не поступаючись своїми національними інтересами, та не перетинаючи "червоні лінії".

"Нам з Угорщиною потрібно пройти довгий шлях ... Тому що Угорщина потрібна нам як надійний друг і партнер для вирішення питань у НАТО та Європейському союзі", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 27 січня Кулеба зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Напередодні зустрічі Кулеба заявляв, що Київ не дасть Будапешту диктувати свої умови.

Також РБК-Україна писало, що в ході зустрічі міністрів Україна та Угорщина домовилися про створення робочої групи для впровадження закону про освіту.