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Угорщина потрібна Україні як надійний друг та партнер, - Кулеба

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 22:59
Угорщина потрібна Україні як надійний друг та партнер, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина потрібна Україні як надійний друг та партнер. Кулеба також наголосив на важливості врегулювання відносин між Києвом та Будапештом.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Як зазначив міністр, Угорщина є "дуже непростим партнером" для України, але потрібно рухатися вперед для врегулювання відносин, але ніколи не поступаючись своїми національними інтересами, та не перетинаючи "червоні лінії".

"Нам з Угорщиною потрібно пройти довгий шлях ... Тому що Угорщина потрібна нам як надійний друг і партнер для вирішення питань у НАТО та Європейському союзі", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 27 січня Кулеба зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Напередодні зустрічі Кулеба заявляв, що Київ не дасть Будапешту диктувати свої умови.

Також РБК-Україна писало, що в ході зустрічі міністрів Україна та Угорщина домовилися про створення робочої групи для впровадження закону про освіту.

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