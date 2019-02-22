Угорщина назвала "напівфашистським" український закон про освіту

Угорщина розраховує на зміну влади в Україні

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш считает, что украинский закон об образовании является "полуфашистским". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

Сообщается, что отвечая на вопрос о будущих выборах в Украине, Гуйяш отметил, что надеется на смену власти в Киеве и на более продуктивный диалог с новой администрацией.

"Сейчас в Украине действует правительство, которое попирает права меньшинств, и оно предложило "полуфашистское" законодательство об образовании", - заявил он и добавил, что Будапешт по-прежнему ожидает изменений в законодательстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венгрии надеются на продление срока имплементации образовательного закона в Украине. Представитель правительства отметил, что статья 7 украинского закона является дискриминационной для венгров.

Ранее также министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина настроена на улучшение украинско-венгерских отношений. Позже посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил о готовности Будапешта помогать евроинтеграции Киева.